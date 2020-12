Al via Italy on screen Today – New York Film & Tv Series Fest

Al via Italy on screen Today – New York Film & Tv...

Dal 23 al 29 dicembre incontri con Cristina Comencini, Luca Guadagnino, Gabriele Muccino, Saverio Costanzo e con le casting director Margery Simkin e Lilia Hartmann Trapani



Al via la quinta edizione di Italy on screen Today – New York Film & Tv Series Fest, la rassegna cinematografica diretta Loredana Commonara che porta il meglio del cinema e dell’audiovisivo italiano negli Stati Uniti. Un’intera settimana, dal 23 al 29 dicembre 2020, in cui, sulla piattaforma MYmovies Italy on screen Today proietterà nelle sale cinematografiche “virtuali” incontri con ospiti d’eccezione, panel tematici, film, tv movies e serie tv.

Durante i Q&A disponibili sulla piattaforma insieme ai loro film, ci saranno nomi importanti del nostro cinema come: Gabriele Muccino, per il quale quest’anno Italy on screen Today ha deciso di realizzare una retrospettiva con 4 titoli: “L’ultimo bacio” (The Last Kiss), “Padri e figlie” (Fathers and Daughters), “Sette Anime” (Seven Pounds), che verrà commentato insieme all’attrice presente nel cast Rosario Dawson, e “Gli Anni Più Belli” (The Best Years); Luca Guadagnino con la prima serie “We Are Who We Are”; Saverio Costanzo con la serie “L’Amica Geniale” (My Brilliant Friend), modera la giornalista Silvia Bizio; Cristina Comencini con l’ultimo film da lei diretto “Tornare” (Feel Your Memories), modera il giornalista e critico cinematografico Pedro Armocida.

Tra i film in rassegna ci saranno anche “Pinocchio” di Matteo Garrone, “Padrenostro” di Claudio Noce, “Volevo Nascondermi” (Hidden Away) di Giorgio Diritti, “Cosa Sarà” (Everything’s Gonna Be Alright) di Francesco Bruni, e nei giorni di Natale “La Befana vien di notte” (The Legend of Christmas Witch) e “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (The Bears’ Famous Invasion of Sicily) di Lorenzo Mattotti, tratto dal libro di Dino Buzzati. E ancora le serie tv “Romulus” di Matteo Rovere, “Petra” di Maria Sole Tognazzi e “L’Alligatore” (The Alligator) di Daniele Vicari, i tv movies su Fabrizio De André, Alberto Sordi e Mia Martini, grazie a Sky, Wildside, The Apartment, HBO, Cattleya e Rai.

Fra i contenuti speciali, infine, anche due panel moderati dalla sceneggiatrice Simona Nobile. Nel primo si approfondirà il lavoro del Casting Director, ormai una professione cardine della produzione cinematografica, con la partecipazione delle casting Margery Simkin (Avatar, Erin Brockovich, Top Gun) e Lilia Hartmann Trapani, che ha lavorato con Martin Scorsese, Ridley Scott, Manoel de Oliveira, autrice del libro “Il mestiere di casting director”; il secondo panel sarà interamente dedicato allo stato dell’arte della produzione di serie televisive in tutto il mondo e avrà come ospiti i registi e produttori Carlo Carlei e Allan Arkush.

Particolare attenzione in questa edizione sarà data ai film di registi esordienti, ai documentari e a titoli dedicati all’ecologia e all’inquinamento, in un’epoca in cui il surriscaldamento climatico e la salvaguardia del pianeta restano un’emergenza collettiva.

Sito Ufficiale: www.italyonscreentoday.it