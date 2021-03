AFIC organizza un incontro virtuale sull’esperienza online dei festival di cinema italiani

Sabato 27 marzo alle ore 9.30 si terrà in diretta live streaming sulla Pagina Facebook di AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema l’incontro “I luoghi dei festival, domani”, realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA), del Ministero della Cultura (MiC) e in collaborazione con Atlantica Digital Spa.

Assieme a professionisti del settore e ospiti, verranno illustrati i risultati della ricerca sui festival di cinema e l’online condotta da AFIC e realizzata grazie al contributo della DGCA del MiC e in collaborazione con Atlantica, raccontando l’esperienza dal vivo e da remoto degli eventi di cinema italiani.

“Ad un anno esatto dall’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo ritenuto fosse il momento giusto per presentare il lavoro che abbiamo continuato a fare in tutti questi mesi – spiega Chiara Valenti Omero, Presidente AFIC – analizzando assieme a professionisti ed esperti dei vari settori quelli che sono stati, sono e saranno in futuro i risvolti culturali, sociali e economici legati alla trasformazione che i nostri eventi hanno messo in atto, dando dimostrazione che il comparto promozione è forse tra quelli che meglio hanno saputo reagire alla pandemia e a tutto quello che essa ha comportato”.

Dopo un’introduzione a cura di Chiara Valenti Omero (Presidente AFIC), e i saluti istituzionali da parte di Nicola Borrelli (Direttore Generale Cinema e Audiovisivo – MiC), Tiziana Gibelli (Assessore alla Cultura Friuli Venezia Giulia e coordinatrice della Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) e Patrizia Gabrieli (responsabile digital solution Atlantica Digital S.p.a.), Federico Pommier Vincelli (coordinatore del gruppo di lavoro AFIC) presenterà i risultati del questionario “Piattaforma Festival: il futuro degli eventi di cinema”, a cura di Francesco Bonerba, responsabile comunicazione AFIC.

Giuseppe D’Antonio (Festival Linea d’Ombra) modererà quattro interventi relativi ad altrettante questioni inerenti alla realtà festivaliera italiana, ovvero: “Investitori e investimenti dal live all’online”, a cura di Claudia Maci (Festival dei Popoli) che dialogherà con Guido Guerzoni e Lisa Giovannitti dell’Università Bocconi; “Piattaforme e metodologie”, con Federico Pommier Vincelli (MoliseCinema Film Festival), Mauro Antico (Atlantica Digital) e Gianluca Guzzo (MYmovies); “Percezione e Partecipazione”, con Giorgio Gosetti (Giornate degli Autori), Vittorio Gallese (Università degli Studi di Parma) e Vittorio Iervese (Università di Modena e Reggio Emilia); “La gestione dei diritti online”, a cura di Laura Zumiani (Trento Film Festival) che dialogherà con Marcello Mustilli (Studio Legale Bellettini, Lazzareschi, Mustilli) e Carla De Carolis (Rai Cinema).

Dopo un primo Q&A e un coffee break virtuale, sarà la volta dello slot “Nuovi e vecchi scenari”, coordinato da Laura Delli Colli (Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani), all’interno del quale verranno illustrate tre differenti analisi: “Il senso dell’evento festival ieri e oggi”, a cura di Marco Dalla Gassa (Università Ca’ Foscari); “Nuove e vecchie pratiche online: le piattaforme”, a cura di Pedro Armocida (Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro); “La prospettiva festival e la cultura post pandemica”, a cura di Giorgio Gosetti (vice presidente AFIC). Seguirà un Q&A finale riservato ai partecipanti, agli speaker e ai gruppi di lavoro. La conclusione dell’incontro è prevista per le ore 13.30.

INFO: www.facebook.com/AficFestivalCinema