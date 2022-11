Afrodite Shorts 2022, giuria e shortlist

Donne nell’Audiovisivo-Women in Film Italy annuncia la settima edizione di Afrodite Shorts, in programma il 12, 13 e 14 dicembre 2022 presso lo Spazio Scena a Roma (Via degli Orti d’Alibert 1).

Afrodite Shorts, festival di cortometraggi che dal 2016 si adopera per la promozione e la crescita professionale delle donne nell’ambito audiovisivo, è al tempo stesso un premio e un momento di incontro sul cinema al femminile.

Afrodite Shorts è onorata di avere anche quest’anno una giuria di donne che rappresentano pienamente il mondo della cultura femminile che da anni il Premio Afrodite e Afrodite Shorts vogliono rappresentare: Elisa Amoruso (presidente), Lucia Mascino, Maria Pia Calzone.

SHORTLIST DEI CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

“Briciole” di Rebecca Marie Margot

“Lou & Gem” di Sophie Fazio, Ava Bodnar

“Un’ora sola” di Serena Corvaglia

“Nina Lellè e U Mari” di Maria Giulia Mutolo

“Bertie mi ha scritto una poesia” di Vittoria Rizzardi Penalosa

“Ossa” di Catrinel Marlon, Daniele Testi

“Spiaggia libera” di Ludovica Francesca Zedda

“Tria” di Giulia Grandinetti

“Me & You” di Valentina De Amicis

“La neve coprirà tutte le cose” di Daniele Babbo

“Ecce” di Margherita Premuroso

“Tra le tue braccia” di Ildo Brizi

“Per un’ora d’amore” di Andree Lucini

“Singing in front of the Colosseo” di Cristina Ducci

“Il Grande Melies” di Beatrice Campagna

SHORTLIST INTERNAZIONALE

“Warsha” di Dania Bdeir (Libano)

“O casaco rosa” (La giacca rosa) di Monica Santos (Portogallo)

“O Homem do Lixo” (L’uomo della spazzatura) di Laura Gonçalves (Portogallo)

I PREMI

Miglior cortometraggio

Miglior tematica femminile

Miglior sceneggiatrice

Miglior attrice

Menzione Speciale della Giuria

Premio del Pubblico

Miglior cortometraggio internazionale

Premio Scuole (il miglior corto proveniente da studentesse di scuole di cinema italiane)

Per la settima edizione del festival tornerà il Premio Infinity+ che per il terzo anno consecutivo vede il channel della piattaforma di streaming on demand Mediaset Infinity collaborare con Afrodite Shorts. Il premio è dedicato ai corti della shortlist italiana in concorso e Infinity+, a fronte di un corrispettivo in denaro, acquisirà i diritti di un cortometraggio che verrà distribuito sul channel.

Anche quest’anno NuovoImaie sarà al fianco di Afrodite Shorts, con il premio che la collecting assegnerà a colei che verrà individuata dalla giuria come miglior attrice emergente. Il riconoscimento, infatti, non sarà solo simbolico perché all’artista premiata andrà una somma pari a 1.000,00 euro.

Afrodite Shorts è stato creato da Cristina Zucchiatti e Paola Poli sotto l’egida di Donne nell’Audiovisivo-Women in Film Italy ed è promosso e sostenuto anche quest’anno dal MiC, dal NuovoImaie, Roma Lazio Film Commission e dall’Ufficio Cinema – ABC – Presidenza Regione Lazio.