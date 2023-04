“Vera” apre la 36esima edizione del Bolzano Film Festival Bozen

La 36esima edizione del Bolzano Film Festival Bozen si inaugurerà il prossimo 18 aprile. Dal 2018 la manifestazione è certificata Green Event dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, ovvero il festival è un evento ecosostenibile a tutti gli effetti. I punti cardine perché un evento sia considerato tale sono: l’utilizzo di prodotti ecologici, l’efficienza energetica, la corretta gestione dei rifiuti, la valorizzazione dei prodotti locali, la responsabilità sociale e la mobilità verde. Orgoglioso di questa certificazione, #bffb si impegna da anni a fare da cassa di risonanza alle misure che tutelano l’ambiente ed anche quest’anno invita tutti coloro che vorranno parteciparvi a prestare attenzione al manifesto green del festival.

Sarà “Vera”, di Tizza Covi e Rainer Frimmel, il film che il 18 aprile aprirà il festival. Una donna in cerca della sua identità, Vera Gemma, è al centro di questa opera meravigliosamente anomala, pluripremiata alla 79. Mostra del Cinema di Venezia (miglior regia e miglior interpretazione femminile di Orizzonti) e reduce da un grande successo anche all’ultima Viennale. I registi e Vera Gemma saranno presenti in sala: il duo composto dalla bolzanina Tizza Covi ed il viennese Rainer Frimmel, da anni ospiti al Bolzano Film Festival Bozen, tornano a Bolzano con questo ritratto stilisticamente ibrido di un’esistenza alla ricerca di un suo posto nel mondo, al di là di insopprimibili dipendenze sociali e famigliari.

Lunedì 17 aprile, giorno prima dell’inaugurazione ufficiale del festival, Christoph Franceschini e Mauro Podini presenteranno in sala il documentario “Symphonic Alps”, coproduzione italo-austriaca frutto di un intenso e corale lavoro sull’Herbert Pixner Projekt, progetto internazionale che, oramai dal 2006, non ha bisogno di presentazioni. Herbert Pixner e i suoi compagni d’armi incontrano in questo film un’orchestra sinfonica di 60 elementi: la Tonkünstler Orchester Niederösterreich è una delle orchestre più rinomate dell’intera area di lingua tedesca. Emerge un nuovo mondo sonoro, caratterizzato dalla diversità musicale e da un amore contagioso per l’improvvisazione. Nel progetto sono inoltre coinvolti i musicisti: Manuel Randi, Heidi Pixner, Werner Unterlercher, Max Castlunger, Mario Punzi, Herbert Pichler e diversi altri. Alla serata di pre-festival parteciperanno Herbert Pixner e Manuel Randi.

Inoltre, i concerti dal vivo del #36bffb vedranno protagonisti Damian Dalla Torre il 19 aprile, con Paloma Schachmann (clarinetto), co-regista di “The Klezmer Project” (film in concorso), il 21 aprile ci saranno Manuel Randi (chitarra/clarinetto), Rossana Caldini (violino) e Mirko Giocondo (contrabbasso). Entrambi i concerti sono organizzati in collaborazione con il Südtirol Jazz Festival Alto Adige e sono a entrata libera.

Tutto il programma del festival è disponibile online su www.filmfestival.bz.it.