Le date di Ciné 2024

Ciné – Giornate di Cinema è l’evento estivo di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica promosso da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuto dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotto e organizzato da Cineventi. Quattro giorni di cinema per presentare e conoscere le novità della prossima stagione cinematografica con le convention dei distributori, panel e talk di approfondimento, film in anteprima e tanti ospiti.

Dal 2 al 5 luglio torna anche CinéCamp – Giffoni a Riccione, la sezione di cinema di Ciné dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 17 anni da tutta Italia, in collaborazione con il Giffoni Film Festival. Un programma di quattro giorni dedicato agli under 18 con laboratori, proiezioni e gli incontri meet the star con tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Inoltre, gli iscritti della fascia 14-17 anni potranno candidarsi per vivere l’esperienza del Giffoni Film Festival. Tra i candidati verranno selezionati 4 ragazzi/e – 2 per la sezione +13 (13-15 anni) e 2 per la sezione +16 (16-17 anni) – che potranno prendere parte a uno scambio culturale. Ogni candidato selezionato ospiterà in famiglia un suo coetaneo di Giffoni a Riccione durante CinéCamp dal 2 al 5 luglio e, a sua volta, sarà ospitato in occasione del festival di Giffoni dal 19 al 28 luglio. Un’opportunità unica per vivere la magia del cinema. Le iscrizioni a CinéCamp apriranno il 3 aprile con tariffa promozionale early bird a 35 € fino al 7 maggio. Dopo quella data il costo dell’accredito di CinéCamp sarà alla tariffa intera di 50 €.

Dal 3 aprile sul sito www.cinegiornate.it saranno disponibili gli accrediti per partecipare a Ciné n.13, riservati ai professionisti del settore, con tariffa promozionale early bird fino al 7 maggio. Tutte le informazioni sulle tipologie di accredito disponibili, le tariffe previste per ogni categoria professionale e il regolamento completo sono consultabili nella sezione Accrediti del sito.