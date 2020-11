Paolo Genovese: prossimo film “Il primo giorno della mia vita”

Con Toni Servillo, Margherita Buy, Sara Serraiocco e Valerio Mastandrea

Credit: Maria Marin / Paolo Genovese e Valerio Mastandrea sul set di “The Place” (2017)

Rumors! Dopo “Supereroi”, in uscita nel 2021, Paolo Genovese girerà “Il primo giorno della mia vita”, film tratto dal libro di successo del regista, pubblicato da Einaudi nel 2018. Protagonisti Toni Servillo, Margherita Buy, Sara Serraiocco e Valerio Mastandrea.

Il libro: “Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo incontrano un personaggio misterioso che gli regala sette giorni per scoprire come sarebbe il mondo senza di loro. E, se possibile, per innamorarsi ancora della vita”.