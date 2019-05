Luca Argentero è Leonardo da Vinci, teaser trailer e poster di “Io, Leonardo”

In occasione del cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci, arriva al cinema dal 26 settembre “Io, Leonardo”. Nel cast anche Angela Fontana, Massimo De Lorenzo e con la voce narrante di Francesco Pannofino.

Il 2 maggio 1519 moriva ad Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci. Nell’anno in cui tutto il mondo celebra i cinquecento anni dalla scomparsa del genio toscano, è atteso nelle sale cinematografiche italiane “Io, Leonardo”, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Progetto Immagine e distribuito nei cinema italiani da Lucky Red dal 26 settembre 2019, con Luca Argentero nel ruolo di Leonardo da Vinci. A seguire il film andrà in onda sui canali Sky ed inizierà la distribuzione internazionale con True Colours.

“Io, Leonardo” è un racconto alla scoperta dell’uomo, dell’artista, dello scienziato e dell’inventore che accompagnerà lo spettatore in un’esperienza inedita e coinvolgente nella mente di Leonardo da Vinci, con uno nuovo sguardo molto lontano dagli stereotipi.

Nel cast, oltre a Luca Argentero, impegnato per la prima volta in un film d’arte biografico, ci saranno Angela Fontana nei panni Cecilia Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro. La voce narrante è di Francesco Pannofino.

La consulenza scientifica del film è affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano. La direzione artistica è di Cosetta Lagani, la sceneggiatura è di Sara Mosetti e Marcello Olivieri. La regia è affidata a Jesus Garces Lambert, già regista di “Caravaggio – L’anima e il sangue” (il documentario d’arte più visto al cinema in Italia nel 2018 e vincitore del Globo d’Oro).

