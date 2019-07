“IT – Capitolo Due”, ecco il trailer

Dal 5 settembre al cinema il sequel di “IT” del 2017, film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Nel cast James McAvoy e Jessica Chastain.

È stato rilasciato il trailer ufficiale di “IT – Capitolo Due”, il film di Andy Muschietti con James McAvoy e Jessica Chastain, in uscita nelle sale italiane il 5 settembre 2019.

Il film è il sequel del grande successo di critica e box office del 2017 “IT”, sempre firmato da Muschietti, capace di incassare oltre 700 milioni di dollari a livello globale.

Ridefinendo e trascendendo il genere, “IT” è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi.

Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, “IT – Capitolo Due” riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.

James McAvoy (“Split”, “Glass”) interpreta Bill; la nominata all’Oscar Jessica Chastain (“Zero Dark Thirty”, “Mama”) è Beverly; Bill Hader (“Barry” della HBO, “The Skeleton Twins”) ritrae Richie; Isaiah Mustafa (“Shadowhunters: The Mortal Instruments” in tv) è Mike; Jay Ryan (“Mary Kills People” in tv) interpreta Ben; James Ransone (“The Wire” della HBO) è Eddie; Bill Skarsgård interpreta il protagonista Pennywise; Andy Bean (“Allegiant”, Starz “Power”) è Stanley.

Tornano ai loro ruoli originali di membri del Club dei Perdenti: Jaeden Martell nei panni di Bill; Wyatt Oleff nei panni di Stanley; Sophia Lillis nei panni di Beverly; Finn Wolfhard nei panni di Richie; Jeremy Ray Taylor in quelli di Ben; Chosen Jacobs in quelli di Mike; Jack Dylan Grazer è nuovamente Eddie.

“IT – Capitolo Due”, la cui uscita nelle sale italiane e IMAX è prevista per il 5 settembre 2019, è una produzione New Line Cinema, e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

