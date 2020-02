“7 ore per farti innamorare” al cinema dal 26 marzo

Esordio alla regia di Giampaolo Morelli, anche interprete del film insieme a Serena Rossi, Diana Del Bufalo e Massimiliano Gallo. Trailer e poster ufficiali.

Sono stati rilasciati oggi il trailer e il poster ufficiali di “7 ore per farti innamorare”, commedia romantica che segna l’esordio alla regia di Giampaolo Morelli, anche protagonista del film insieme a Serena Rossi, Diana Del Bufalo e Massimiliano Gallo.

Questa la sinossi ufficiale:

Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Una produzione Italian International Film con Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

“7 ore per farti innamorare” uscirà nelle sale il 26 marzo distribuito da Vision Distribution.

Il trailer ufficiale:

Link YouTube

Il poster ufficiale: