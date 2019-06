Premio Mattador, annunciati i giovani finalisti della sezione Miglior Soggetto

Nuovi scrittori e nuove storie anche per questa decima edizione. Ai finalisti la Borsa di Formazione Mattador.

Giorgio Maria Nicolai Mastrofrancesco e Francesco Logrippo (entrambi di 26 anni e di Roma) con “Prognosi Riservata” e Mattia Gradali (27 anni, di Piacenza) assieme a Giulia Betti (24 anni, di Senigallia, Ancona) con “Tutto si trasforma”, sono i vincitori della Borsa di formazione Mattador.

Nuovi scrittori e nuove storie, anche in questa decima edizione, il Premio Mattador tasta il polso del paese attraverso i racconti dei ragazzi che partecipano al concorso: confronto con il passato, instabilità esistenziale, rapporti sentimentali. Sono questi i temi maggiormente frequentati nei soggetti finalisti del Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a nuovi talenti dai 16 ai 30 anni.

I vincitori si aggiudicano la Borsa di formazione Mattador: alla fine del percorso, al migliore sviluppo del soggetto andrà il premio di 1.500 euro.

“Prognosi Riservata” è un mockumentary dedicato alla rarissima malattia di cui soffre Ciro: allergia alle istituzioni. Le conseguenze lo debilitano e l’unica cura che sembra aver trovato è quella di rubare. Ma rubare è un reato e se si viene presi si finisce nell’istituzione per eccellenza: il carcere.

“Tutto si trasforma” racconta di Ottavio che lavora in un obitorio e, a modo suo, ama avere a che fare con i morti. Non ama altrettanto rapportarsi con i vivi, ma l’incontro con l’orfana Kiku cambierà le sue prospettive.

A Venezia il 17 luglio prossimo saranno resi noti anche i nomi dei vincitori delle altre sezioni di Mattador: Sceneggiatura, Corto86 e Dolly. Il primo riceverà un premio di 5.000 euro; il secondo vedrà prodotto il cortometraggio tratto dalla propria sceneggiatura; per Dolly, il premio sarà la Borsa di formazione sullo sviluppo della storia disegnata.

Gli elaborati, selezionati dai Lettori del Premio tra i ben 232 pervenuti da tutta Italia e dall’estero, sono stati valutati durante una riunione a porte chiuse dalla Giuria Mattador 2019 composta da Gianluca Arcopinto (produttore, presidente di Giuria), Valentina Pedicini (regista), Giampiero Rigosi (romanziere, sceneggiatore e direttore didattico di Bottega Finzioni), Tonino Zera (scenografo), Francesca Scanu (sceneggiatrice e produttrice).

La Giuria e i vincitori delle quattro sezioni proposte dal Concorso, Sceneggiatura per lungometraggio, Soggetto per lungometraggio, Sceneggiatura per cortometraggio Corto86 e Sceneggiatura disegnata Dolly “Illustrare il cinema”, si incontreranno a Venezia in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì 17 luglio alle 18.00 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Regione del Veneto, Fondazione Kathleen Foreman Casali di Trieste, a donazioni private e quote associative.

Per maggiori informazioni: www.premiomattador.it