Amazon ordina la serie “The Banker’s Wife” dai produttori esecutivi di “Homeland”

Otto episodi diretti dalla regista statunitense Lesli Linka Glatter. La serie sarà ambientata nel mondo della finanza, con protagoniste due donne.

Al via la preparazione di una serie in otto episodi per Amazon che sarà realizzata da due dei produttori esecutivi di “Homeland”. Si intitola “The Banker’s Wife”, un thriller internazionale basato sul romanzo di successo di Cristina Alger.

Meredith Stiehm scriverà tutti e otto gli episodi con la collega e produttrice esecutiva di “Homeland” Lesli Linka Glatter, che sarà anche la regista del progetto.

La serie sarà ambientata nel mondo della finanza globale e seguirà due donne alla ricerca di risposte dopo un misterioso incidente aereo. Mentre accendono una luce su conti offshore nascosti che dovrebbero essere tenuti al buio, la coppia si radicherà in una cospirazione più ampia di riciclaggio di denaro, potenti politici e una rete di terroristi e criminali.

“Non appena abbiamo letto ‘The Banker’s Wife’, sapevamo che sarebbe stata una serie che i nostri clienti di Amazon Prime Video avrebbero adorato, una storia avvincente e coinvolgente – ha dichiarato Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios – Siamo entusiasti di lavorare con Meredith e Lesli per portare la loro visione sullo schermo”.