Aqua Film Festival, terza edizione a Roma dal 7 al 9 giugno

Si terrà da giovedì 7 a sabato 9 giugno al Cinema Caravaggio e alla Casa del Cinema di Roma la terza edizione di Aqua Film Festival, la prima manifestazione internazionale di cinema, incontri e workshop, incentrata sul tema dell’acqua, ideata e diretta da Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche in acqua.

Il programma della terza edizione presenta il consueto concorso internazionale di corti e cortini; gli incontri sul tema con Giovanni Spagnoletti, professore dell’Univeristà di Tor Vergata, e il criminologo Ruben Sharif De Luca, i workshop sull’utilizzo dello smartphone per la realizzazione di un film e di un video curriculum.

Nei giorni del festival saranno proiettati tre lungometraggi come la prima italiana di “Big Fish & Begonia” di Liang Xuan e Zhang Chun, film di animazione sulla straordinaria storia di amicizia tra gli uomini e il mondo sottomarino (7 giugno); “L’effetto acquatico” di Solveig Anspach su un colpo di fulmine tra un immigrato e la sua insegnante di nuoto (7 giugno); il pluripremiato documentario “Thank you for the rain” di Julia Dhar, sull’incredibile storia di un contadino kenyota capace di mobilitare le Nazioni Unite sugli effetti del riscaldamento globale (8 giugno).

Protagonisti del festival i due concorsi internazionali di cortometraggi: uno per corti fino a 25 minuti e uno per cortini fino a 3 minuti ispirati alla tematica dell’acqua. Le opere del concorso sono state selezionate tra circa 250 provenienti da 30 paesi nel mondo e da tutti e 5 i continenti, tra cui più di 100 dall’Europa (Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Inghilterra, Slovenia, Slovacchia, Grecia e Russia). Per finire, tra le novità di quest’anno, la sezione dedicata al pubblico più giovane Aqua & Students.

I cortometraggi in concorso saranno proiettati giovedì 7 giugno (a partire dalle 15.00) e venerdì 8 giugno (a partire dalle 14.30) al Cinema Caravaggio (via Paisiello, 24) e i vincitori saranno annunciati sabato 9 giugno alla Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1) di Roma.

La giuria – composta dallo sceneggiatore e produttore Enrico Vanzina, le attrici Elena Sofia Ricci e Irene Ferri, lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni, il direttore della fotografia Enrico Lucidi, l’attore e doppiatore Stefano De Sando, il regista e docente universitario Fabien Pruvot – assegnerà i premi “Sorella Aqua” rispettivamente al miglior corto e miglior cortino. Il premio è offerto dal Centro Sperimentale di Cinematografia Italiana.

Per maggiori informazioni: www.aquafilmfestival.org