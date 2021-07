Sudestival 2021, iscrizioni aperte

Sudestival

Aperto il bando d’iscrizione a Sudestival, l’importante appuntamento annuale con il cinema italiano d’autore e degli esordi che si svolge nella città pugliese di Monopoli e che per il 2021 cambia formula e periodo di svolgimento, dopo che, nelle tradizionali date del “festival lungo un inverno”, l’organizzazione si è trovata costretta a rimandare l’edizione a causa del protrarsi dell’emergenza Covid.

Per questo particolare anno il direttore artistico Michele Suma ha deciso di condensare il festival dal 29 ottobre al 7 novembre, mentre le premiazioni dei film vincitori si terranno sabato 14 novembre.

Le proiezioni saranno accessibili anche sulla piattaforma di MYmovies con la formula della sala virtuale, quindi con accesso a cinquecento spettatori per ogni film e con geolocalizzazione sull’Italia.

Sudestival prevede due sezioni competitive: Lungometraggi opere prime e seconde e Documentari.

Le opere saranno selezionate dal Comitato Artistico composto da Michele Suma (fondatore e direttore artistico del Sudestival), Cinzia Masotina (delegata territoriale per la Lombardia di Doc/it) e Giorgia Priolo (responsabile sviluppo progetti film e serie tv per EDI Effetti Digitali Italiani e membro fondatore delle Women in Film, Television & Media Italia).

Il Comitato Scientifico è costituito da Mauro Gervasini (direttore editoriale di FilmTv e selezionatore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia), Salvatore De Mola (sceneggiatore) e Stefania Del Giglio (docente e coordinatrice della Giuria Giovani di Sudestival composta da settecento studenti degli istituti scolastici del territorio).

La scadenza per l’iscrizione delle opere è fissata per mercoledì 15 settembre 2021.

La scheda di partecipazione e il regolamento sono reperibili sul sito del festival al seguente link: www.sudestival.org/bando-2021/