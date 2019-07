“The Nest”, ecco il poster

Un film horror diretto dall’esordiente Roberto De Feo con Francesca Cavallin, Ginevra Francesconi, Justin Alexander Korovkin e Maurizio Lombardi

È stato rilasciato il poster ufficiale del film horror “The Nest (Il Nido)”, primo lungometraggio di Roberto De Feo con Francesca Cavallin, Ginevra Francesconi, Justin Alexander Korovkin e Maurizio Lombardi.

Prodotto da Colorado Film in collaborazione con Vision Distribution e con la produzione esecutiva di Prem1ere Film e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte,“The Nest” uscirà nelle sale il 14 agosto 2019 distribuito da Vision Distribution.

Un film scritto da Lucio Besana, Margherita Ferri e Roberto De Feo.

Sinossi. Samuel (Justin Alexander Korovkin) è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena (Francesca Cavallin) a “Villa dei Laghi”, una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l’arrivo dell’adolescente Denise (Ginevra Francesconi) scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?

