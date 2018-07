Sgarbatellum alla Garbatella, tornano gli incontri di cinema di Alessandro Piva

Dal 1° agosto avrà inizio la seconda edizione di “Sgarbatellum, conversazioni irriverenti tra addetti ai lavori per chi il cinema lo ama, lo fa, lo vuole fare”.

Questa iniziativa dell’Arena Garbatella fa parte del programma Estate Romana promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con la SIAE.

I cinque appuntamenti, da mercoledì 1° agosto a domenica 5 agosto, prevedono ogni sera un incontro con gli autori che sarà moderato dal regista e direttore artistico della rassegna Alessandro Piva, per uno scambio informale con il pubblico all’Arena della Garbatella.

Saranno proiettati film che hanno riscosso un grande successo nella stagione appena trascorsa, da “Metti la nonna in freezer” e “Smetto Quando Voglio – Ad Honorem”, entrambi candidati al Nastro d’Argento per la Miglior Commedia 2018, a “Due piccoli italiani” di Paolo Sassanelli, presentato come evento speciale al Bif&st di Bari. E ancora “Figlia Mia” di Laura Bispuri, che ha ricevuto cinque candidature ai Nastri d’Argento, e il pluripremiato film di Luca Guadagnino, Premio Oscar per la miglior sceneggiatura, “Chiamami col tuo nome”.

Molti gli ospiti attesi: i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, il regista e attore Paolo Sassanelli, la regista Laura Bispuri con il produttore Gregorio Paonessa, il regista Sidney Sibilia e il montatore Walter Fasano, con le incursioni a sorpresa di amici attori che popoleranno il quartiere romano molto amato dagli artisti.

Gli incontri, come già lo scorso anno, saranno una vera e propria dichiarazione d’amore alla settima arte. “Sono contento di poter chiamare colleghi e amici nuovamente alla Garbatella per discutere in maniera informale di cinema – dichiara il direttore artistico Alessandro Piva – È un modo per rimettere in ordine i pensieri, per cogliere gli umori degli addetti ai lavori, e soprattutto un modo per tenere vivo il rapporto con chi ama il cinema e lo fruisce in maniera reale, la ragione sociale di noi addetti ai lavori: il pubblico”.

Dopo il successo del suo esordio nell’estate 2017 siamo giunti alla seconda edizione di quello che diventerà uno degli appuntamenti di approfondimento sulla settima arte più interessanti e attesi della stagione estiva romana.

_______________________________________________________________________

PROGRAMMA

Giovedì 1° agosto ore 21.30

Proiezione del film “Metti la nonna in freezer” – introdurranno i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi

Venerdì 2 agosto ore 21.30

In collaborazione con il Festival Molise Cinema

Proiezione del film “Due piccoli italiani” – introdurrà il regista e attore Paolo Sassanelli

Sabato 3 agosto ore 21.30

Proiezione del film “Figlia mia” – introdurranno la regista Laura Bispuri e il produttore Gregorio Paonessa

Domenica 4 agosto ore 21.30

Proiezione del film “Smetto Quando Voglio – Ad Honorem” – introdurrà il regista Sidney Sibilia

Giovedì 5 agosto ore 21.30

Proiezione del film “Chiamami col tuo nome” – introdurrà il montatore Walter Fasano

Per informazioni inviare una mail a info@olivud.com o chiamare il n. 348.3815417.

Biglietto d’ingresso: 5 euro

_______________________________________________________________________