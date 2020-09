Matteo Garrone a Sgarbatellum

Continuano gli appuntamenti della rassegna curata da Alessandro Piva all’Arena Garbatella di Roma. Ecco il programma.

Continuano gli appuntamenti con il grande cinema all’Arena Garbatella di Roma, dove il 5 settembre Gianni Amelio ha inaugurato la quarta edizione della rassegna Sgarbatellum, curata da Alessandro Piva e prodotta da Olivud e Seminal Film.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico dell’Estate Romana 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con la SIAE.

Lunedì 7 settembre il regista Giuseppe Bonito presenterà “Figli”, un film vincitore di tre Nastri d’Argento, tratto dal monologo recitato da Valerio Mastandrea e scritto da Mattia Torre, “I figli ti invecchiano”. L’attrice Paola Cortellesi al fianco di Valerio Mastrandrea interpreta la quotidiana lotta per la sopravvivenza delle coppie con figli in un’Italia, e un’epoca, dove tutto sembra remare contro.

In anteprima assoluta martedì 8 settembre verrà proiettato “Malenostro” di Marianna Sciveres. Un progetto cinematografico anomalo, nato dalla collaborazione con attori italiani come Remo Remotti, Lucia Sardo, Agnese Nano, Alessio Di Clemente, Lucianna De Falco e altri.

Mercoledì 9 settembre si svolgerà l’incontro con Lunetta Savino che racconterà la sua esperienza sul set di “Rosa”. Il film della regista istriana Katja Colja ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e una candidatura ai David di Donatello.

Giovedì 10 settembre “Santa Subito” di Alessandro Piva, il documentario, premiato all’ultima Festa del Cinema di Roma, è dedicato alla memoria di Santa Scorese, tra le prime vittime di stalking riconosciute in Italia, assassinata a 23 anni a Palo del Colle, in provincia di Bari. Interverrà l’attrice Federica Torchetti.

Venerdì 11 settembre si terrà un incontro con lo sceneggiatore Maurizio Braucci, prima della proiezione di “Martin Eden”, il film diretto da Pietro Marcello è stato premiato alla 76. Mostra del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione all’attore protagonista Luca Marinelli.

Sabato 12 settembre si entrerà nel mondo delle fiabe con “Pinocchio”, l’ultimo film di Matteo Garrone, che vede Roberto Benigni nei panni di Mastro Geppetto. Il film all’edizione 2020 dei David di Donatello ha vinto in cinque categorie: miglior scenografo, miglior truccatore, miglior costumista, miglior acconciatore e migliori effetti speciali visivi. A raccontare questo riuscitissimo progetto ci sarà lo stesso regista Matteo Garrone.

Domenica 13 settembre la quarta edizione di Sgarbatellum si concluderà con la proiezione di “L’immortale” di Marco D’Amore, spin-off della serie televisiva “Gomorra”. Parteciperanno Salvatore D’Onofrio e Marianna Robustelli. La serata sarà in collaborazione con Molise Cinema: è prevista la proiezione di uno dei corti in concorso nell’edizione appena conclusa.

“Sgarbatellum è da sempre una manifestazione molto seguita e noi non volevamo lasciare solo il nostro pubblico – spiega Alessandro Piva, direttore artistico e regista – Le nostre proiezioni nascono dalla volontà di aprire una luce inedita sul mondo della settima arte attraverso incontri con gli addetti ai lavori, dallo sceneggiatore al regista, dall’attore al montatore. In un anno particolarissimo come quello che stiamo vivendo tutto ciò è particolarmente utile, perché non ci possiamo permettere di spezzare il legame tra la sala cinematografica e il suo pubblico”.

A moderare gli incontri sarà il curatore della rassegna Alessandro Piva. E come ogni anno non sono da escludere possibili incursioni a sorpresa da parte di qualche amico addetto ai lavori.

Questo il programma completo di Sgarbatellum 2020, con inizio degli incontri alle ore 21.00 e proiezione del film a partire dalle ore 21:30:

Sabato 5 settembre

Incontro con il regista Gianni Amelio e proiezione di Hammamet

Domenica 6 settembre

Incontro con l’attore Gabriel Montesi e proiezione di Favolacce

Lunedì 7 settembre

Incontro con il regista Giuseppe Bonito e proiezione di Figli

Martedì 8 settembre

Incontro con la regista Marianna Sciveres e proiezione di Malenostro

Mercoledì 9 settembre

Incontro con l’attrice Lunetta Savino e proiezione di Rosa

Giovedì 10 settembre

Incontro con l’attrice Federica Torchetti e proiezione di Santa Subito

Venerdì 11 settembre

Incontro con lo sceneggiatore Maurizio Braucci e proiezione di Martin Eden

Sabato 12 settembre

Incontro con il regista Matteo Garrone e proiezione di Pinocchio

Domenica 13 settembre

Incontro con l’attore Salvatore D’Onofrio e proiezione di L’Immortale

Sito Ufficiale: www.arenagarbatella.it