David di Donatello e ANICA insieme per le scuole

A Napoli il 5-6-7 novembre, Multicinema Modernissimo, con “Gatta Cenerentola”

Dopo Nuoro e Roma il doppio progetto formativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie realizzato dall’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e ANICA, all’interno del Bando Cinema per la Scuola – MIUR, arriva a Napoli, il 5, 6 e 7 novembre 2019.

Tutte le attività didattiche saranno basate sul film di animazione “Gatta Cenerentola”, di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, prodotto dalla società napoletana Mad Entertainment. La pellicola, ispirata a una delle fiabe de “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, è stata premiata con due David di Donatello, nel 2018: Miglior Produttore, primo caso per un film di animazione, e Migliori Effetti Digitali.

Il primo giorno, dopo la proiezione del film “Gatta Cenerentola”, si svolgerà l’incontro, a cura dell’Accademia del Cinema Italiano, con i registi Alessandro Rak, Ivan Cappiello e Marino Guarnieri, moderato da Enrico Magrelli, giornalista di Hollywood Party, in cui verranno affrontati gli aspetti artistici della creazione audiovisiva.

Il giorno seguente avrà luogo la sessione di lavoro curata da ANICA, dal titolo “Dentro la macchina dei sogni”. Durante la lezione verranno analizzate alcune delle professioni tecniche legate al mondo dell’animazione, come: Background artist, Lead animator, VFX composer. Per l’occasione, gli studenti avranno dei “professori d’eccezione”. Saliranno in cattedra i produttori del film: Maria Carolina Terzi e Luciano Stella della factory Mad Entertainment, e la squadra di animazione, che proporrà alle classi coinvolte dei materiali da lavoro inediti.

Il terzo e ultimo giorno, il 7 novembre, si terrà un approfondimento, a cura di ANICA, dedicato agli studenti con disabilità uditive della regione Campania. Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire una panoramica dei mestieri dell’animazione ad alta specializzazione tecnologica e visiva, per promuovere l’integrazione all’interno del mondo del cinema. L’iniziativa si terrà negli studi di animazione di Mad Entertainment, dove avverrà una dimostrazione pratica sulle lavorazioni in corso. In fase di elaborazione del progetto, hanno aderito Ens Onlus, l’associazione Fiadda e l’associazione Cinemanchio.

I progetti per la scuola di Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali sono realizzati all’interno del Piano Nazionale MIUR-MiBAC “Cinema per la Scuola”, con il finanziamento del primo bando “Buone Pratiche, Rassegne e Festival”.

Campania Film Commission è partner della terza tappa dei progetti “Cinema per la Scuola” di Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali.