ShorTS International Film Festival: la 21esima edizione arriva sul web

Appuntamento online dal 4 al 12 luglio con film e corti in anteprima, pitching, masterclass con autori ed esperti del settore cinematografico e la maratona di fumetti

ShorTS International Film Festival, organizzato dall’Associazione Maremetraggio, da Trieste arriva sul web dal 4 al 12 luglio 2020. La 21esima edizione del festival si svolgerà online grazie al supporto tecnico di MYmovies e attraverso i canali ufficiali della manifestazione (Sito Ufficiale – Facebook – Instagram).

Accanto alle tradizionali sezioni competitive dedicate a corti e lungometraggi, che in questa edizione saranno per il pubblico fruibili gratuitamente sul web previa registrazione, il festival organizzerà incontri online con autori e professionisti del cinema e una Masterclass dell’autore cui andrà il Premio Cinema del Presente che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Tra le novità dell’edizione 2020, Science & Society, nuova sezione competitiva dedicata a corti provenienti da tutto il mondo che si contenderanno un premio di 3.000,00 €, realizzata in collaborazione con ESOF2020 Trieste (EuroScience Open Forum), importante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. ShorTS conferma anche lo svolgersi delle collaudate sezioni competitive Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens, Nuove Impronte.

24 Hours ShorTS Comics Marathon è invece la maratona di fumetti organizzata dal festival: un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti. Gli elaborati vincitori si aggiudicheranno la pubblicazione in un volumetto che raccoglierà il meglio dei lavori dell’edizione; la giuria sarà composta da quattro importanti nomi della scena contemporanea del fumetto (e non solo).

Confermato anche quest’anno lo ShorTS Pitching Training, workshop organizzato dall’Associazione Maremetraggio in collaborazione con Nisi Masa-European Network of Young Cinema che si svolgerà interamente online: due giorni di formazione durante i quali i partecipanti, su base mondiale di selezione, impareranno come realizzare presentazioni (pitch) efficaci e persuasive dei loro progetti di realizzazione di cortometraggi. Le lezioni saranno tenute in lingua inglese, come sarà anche per i pitching che a fine workshop i partecipanti esporranno di fronte a una rosa ristretta di produttori selezionati.

“È un anno particolare per tutti e dopo aver riflettuto molto siamo giunti alla conclusione che trasferirci online fosse l’unica strada percorribile per questa edizione – afferma Chiara Valenti Omero, presidente e co-direttore del festival – Lavoreremo consapevoli che le difficoltà sono molte e che questa è una sfida di grande responsabilità, soprattutto per l’attenzione che bisogna prestare agli standard qualitativi e tecnici e perché ShorTS non dimentica che l’obiettivo primario del nostro festival deve essere come sempre l’attenzione nei confronti tanto di autori e produzioni/distribuzioni quanto del nostro pubblico. Ovviamente questo avverrà nell’attesa di poterci rivedere e riabbracciare di persona, magari capitalizzando in futuro ciò che stiamo vivendo in questo periodo, che comunque ci lascerà qualcosa di positivo (inteso non in senso virulento…)”.

Aggiunge il co-direttore del festival Maurizio Di Rienzo: “La eterogeneità e la peculiarità delle forme di cinema espresse nelle diverse sezioni di ShorTS e i dialoghi, non solo tecnici, con registi e interpreti, resteranno il fulcro di un percorso di scoperte, confronti, idee, da considerare tutt’altro che ‘virtuale’. Un cammino che si originerà da Trieste, città e civiltà di storici incroci e confini mutanti, di spettacolare orizzonte creativo in questo inizio di millennio ampliato appunto dal nuovo cinema che qui si pensa, sostiene, realizza, proietta”.

ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di: MiBACT – Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Fondazione K. F. Casali, Fondazione CRTrieste e Comune di Trieste.

Sito Ufficiale: www.maremetraggio.com