Trento Film Festival dal 27 agosto al 2 settembre

Il festival rilancia con una selezione di opere con al centro l’uomo e la natura. Evento di chiusura “Nomad” di Werner Herzog.

La 68esima edizione del Trento Film Festival si svolgerà dal 27 agosto al 2 settembre 2020. Per la prima volta il festival presenterà il ricco programma cinematografico sia in città e in altri centri della provincia che in streaming in tutta Italia.

“Nella scelta di portare il festival online – commenta Sergio Fant, responsabile della programmazione cinematografica – per essere pronti a qualsiasi evenienza, ci ha aiutato pensare che non sarebbe stato solo in streaming, e che avremmo fatto di tutto per tornare a proiettare i film sul grande schermo, riaprendo le sale, ritrovando quel pubblico che a fine aprile tanto ci è mancato, e a cui vogliamo credere sia mancato un po’ anche il festival”.

Sono circa 100 i film selezionati, tra oltre 600 iscritti, di cui 26 in anteprima mondiale e 37 in anteprima italiana distribuiti nelle diverse sezioni del festival (Concorso, Terre Alte, Alp&Ism, Orizzonti vicini, Muse.Doc, Destinazione). 25 le opere in Concorso: 14 lungometraggi e 11 cortometraggi, di cui 14 anteprime italiane e 2 anteprime internazionali, provenienti da 16 paesi diversi.

La giuria internazionale che assegnerà la Genziana d’Oro e la Genziana d’Argento della 68esima edizione è composta da Carlos Casas (regista e artista spagnolo), Matteo Della Bordella (alpinista italiano), Carmen Gray (giornalista e critica cinematografica neozelandese), Gustav Hofer (filmmaker e reporter italiano) e Salomé Jashi (regista georgiana).

Tra i titoli annunciati “Die Grosse Zinne”, del grande alpinista Reinhold Messner, che ricostruisce la storia dell’alpinismo sulle Tre Cime, a 150 anni dalla prima salita della Cima Grande, con attori-alpinisti in costume che ci fanno rivivere cinque scalate storiche e lo spirito pionieristico di quei tempi.

Evento di chiusura “Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin” di Werner Herzog, commovente omaggio al grande scrittore, giornalista e viaggiatore inglese, con cui Herzog aveva stretto una profonda amicizia, in nome della passione comune per l’avventura ai confini del mondo.

Esplorazione, montagna e rischio sono da sempre ingredienti del cinema di Werner Herzog. Sono questi aspetti ad aver spinto l’International Alliance for Mountain Films, di cui il Trento Film Festival è socio fondatore, ad assegnare proprio a Herzog, per l’attenzione che il regista ha dedicato attraverso la sua opera al mondo della montagna, il Gran Premio IAMF 2020 nella serata finale della 68esima edizione, che culminerà nella proiezione di “Nomad”.

Con l’eccezione del film di chiusura “Nomad” di Werner Herzog, e della proiezione speciale di “Paradise, una nuova vita” di Davide Del Degan, entrambi in uscita in autunno nelle sale, l’intero programma sarà presentato sia in proiezione per il pubblico trentino e gli ospiti del festival, che in streaming in tutta Italia, per gli appassionati di cinema, montagna e natura.

La piattaforma adottata per la versione online del festival è quella sviluppata da Festivalscope, partner web dei maggiori festival e mercati cinematografici internazionali. Ogni film sarà disponibile online per 7 giorni e un massimo di 500 visioni.

