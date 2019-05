ASFF/OnTheRoad fa tappa a Roma

Il 25 maggio arriva a Roma la manifestazione realizzata dai ragazzi con la sindrome di Asperger

AS Film Festival / OnTheRoad fa tappa a Roma il prossimo 25 maggio. Partito all’inizio di marzo per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo con tappe a Viterbo, Marino e Aprilia, ASFF/OnTheRoad è la versione itinerante di AS Film Festival, il festival di cinema e arti visive curato da persone che si riconoscono nella condizione autistica, giunto quest’anno alla settima edizione.

Ideato e realizzato da Not Equal in collaborazione con Erickson e con il sostegno della Regione Lazio, ASFF/OnTheRoad è pensato per rendere accessibile l’archivio audiovisivo del festival ad un pubblico più ampio possibile e allo stesso tempo per permettere allo staff del festival di socializzare, confrontarsi, affrontare la collettività, fino a sentirsi parte di essa.

L’appuntamento a Roma è per sabato 25 maggio presso la Libreria Erickson in Viale Etiopia 209. A partire dalle ore 15.00, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, saranno proposti alcuni cortometraggi selezionati nelle ultime edizioni del festival.

“Non inganni la parola autismo – sottolineano gli organizzatori – ASFF non è un festival sulla disabilità, ma un festival cinematografico a tutti gli effetti, fatto da persone che considerano la diversità, qualunque diversità, un valore e non qualcosa di cui aver paura”.

Saranno proiettate opere che parlano di riscatto, inclusione, tolleranza e che indagano la realtà di questi anni, di questi giorni, attraverso lo sguardo di autori provenienti da ogni parte del mondo.

Le proiezioni saranno organizzate in tre sezioni: Ragionevolmente Differenti – è la sezione dedicata alla condizione autistica; Points of View – cortometraggi internazionali; Animation Now! – cortometraggi internazionali d’animazione.

Maggiori informazioni sul sito www.asfilmfestival.org